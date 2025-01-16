Ціна ITEMVERSE (ITEM)
Поточна ціна ITEMVERSE (ITEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ITEMVERSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.96K USD
- зміна ціни ITEMVERSE протягом дня — -2.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ITEMVERSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ITEMVERSE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ITEMVERSE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ITEMVERSE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.04%
|30 днів
|$ 0
|-3.91%
|60 днів
|$ 0
|+6.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ITEMVERSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
-2.04%
-20.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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