Ціна ITC (ITC)
Поточна ціна ITC (ITC) сьогодні становить 0.003165 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ITC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.82 USD
- зміна ціни ITC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ITC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ITC до USD становила $ -0.0000142516.
За останні 60 днів зміна ціни ITC до USD становила $ -0.0002601490.
За останні 90 днів зміна ціни ITC до USD становила $ -0.001622792698062459.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000142516
|-0.45%
|60 днів
|$ -0.0002601490
|-8.21%
|90 днів
|$ -0.001622792698062459
|-33.89%
Останній аналіз цін ITC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ITC is the first token with end to end solution for gaming portal on blockchain. ITC has launched many gaming portals. ITC is currently running international crowdfunding plaform with a thanks giving crypto currency model. The best about Tronz is we only focus on our product and strive hard to list ITC as industries No.1 gaming token. The initial Price is 0.01$ per ITC Coin. The total Supply is 360,00,000 tokens. we even have plan to burn the tokens in the future.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ITC до AUD
A$0.005064
|1 ITC до GBP
￡0.00256365
|1 ITC до EUR
€0.00307005
|1 ITC до USD
$0.003165
|1 ITC до MYR
RM0.01421085
|1 ITC до TRY
₺0.11219925
|1 ITC до JPY
¥0.49560735
|1 ITC до RUB
₽0.32533035
|1 ITC до INR
₹0.27348765
|1 ITC до IDR
Rp51.8852376
|1 ITC до PHP
₱0.18512085
|1 ITC до EGP
￡E.0.15961095
|1 ITC до BRL
R$0.0191166
|1 ITC до CAD
C$0.00452595
|1 ITC до BDT
৳0.3828384
|1 ITC до NGN
₦4.922208
|1 ITC до UAH
₴0.1331832
|1 ITC до VES
Bs0.167745
|1 ITC до PKR
Rs0.88135755
|1 ITC до KZT
₸1.6710567
|1 ITC до THB
฿0.10954065
|1 ITC до TWD
NT$0.10428675
|1 ITC до CHF
Fr0.00288015
|1 ITC до HKD
HK$0.0246237
|1 ITC до MAD
.د.م0.03168165