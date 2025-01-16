Ціна ITAM Games (ITAM)
Поточна ціна ITAM Games (ITAM) сьогодні становить 0.00965925 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ITAM Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.09 USD
- зміна ціни ITAM Games протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ITAM Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ITAM Games до USD становила $ -0.0003712890.
За останні 60 днів зміна ціни ITAM Games до USD становила $ +0.0010484246.
За останні 90 днів зміна ціни ITAM Games до USD становила $ +0.001333916110323335.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ -0.0003712890
|-3.84%
|60 днів
|$ +0.0010484246
|+10.85%
|90 днів
|$ +0.001333916110323335
|+16.02%
Останній аналіз цін ITAM Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+0.78%
+1.61%
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