Сьогоднішня ціна ITAM Games (ITAM)

Поточна ціна ITAM Games (ITAM) сьогодні становить 0.00965925 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ITAM Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.09 USD

- зміна ціни ITAM Games протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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