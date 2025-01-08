Сьогоднішня ціна Italian National Football Team Fan Token (ITA)

Поточна ціна Italian National Football Team Fan Token (ITA) сьогодні становить 0.734468 USD з ринковою капіталізацією $ 2.29M USD. Ціна ITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Italian National Football Team Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.24K USD

- зміна ціни Italian National Football Team Fan Token протягом дня — -4.48%

- циркуляційна пропозиція – 3.11M USD

Отримуйте оновлення цін ITA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ITA.