Сьогоднішня ціна Italian Coin (ITA)

Поточна ціна Italian Coin (ITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.30K USD. Ціна ITA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Italian Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.14 USD

- зміна ціни Italian Coin протягом дня — -12.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD

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