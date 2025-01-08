Ціна Italian Coin (ITA)
Поточна ціна Italian Coin (ITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.30K USD. Ціна ITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Italian Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.14 USD
- зміна ціни Italian Coin протягом дня — -12.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Italian Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Italian Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Italian Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Italian Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.83%
|30 днів
|$ 0
|-33.74%
|60 днів
|$ 0
|-72.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Italian Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-12.83%
+16.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Italian Coin is a meme coin in the Nationfi Ecosystem about Italy, his culture and fun facts.
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