Сьогоднішня ціна Italian Brainrot (ITALIANROT)

Поточна ціна Italian Brainrot (ITALIANROT) сьогодні становить 0,00383672 USD з ринковою капіталізацією $ 3,86M USD. Ціна ITALIANROT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Italian Brainrot:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Italian Brainrot протягом дня — +7,65%

- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD

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