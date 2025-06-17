Ціна Italian Brainrot (ITALIANROT)
Поточна ціна Italian Brainrot (ITALIANROT) сьогодні становить 0,00383672 USD з ринковою капіталізацією $ 3,86M USD. Ціна ITALIANROT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Italian Brainrot:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Italian Brainrot протягом дня — +7,65%
- циркуляційна пропозиція – 999,82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Italian Brainrot до USD становила $ +0,00027266.
За останні 30 днів зміна ціни Italian Brainrot до USD становила $ -0,0019398483.
За останні 60 днів зміна ціни Italian Brainrot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Italian Brainrot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00027266
|+7,65%
|30 днів
|$ -0,0019398483
|-50,56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Italian Brainrot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,81%
+7,65%
+3,54%
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