Інформація щодо ціни It Coin (IT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00278389$ 0,00278389 $ 0,00278389 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,09% Зміна ціни (1 дн.) -0,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,70%

Актуальна ціна It Coin (IT) становить --. За останні 24 години IT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IT становить $ 0,00278389, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IT змінився на -0,09% за останню годину, -0,55% за 24 години та на -20,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо It Coin (IT)

Ринкова капіталізація $ 346,48K$ 346,48K $ 346,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 346,48K$ 346,48K $ 346,48K Циркуляційне постачання 999,75M 999,75M 999,75M Загальна пропозиція 999 748 136,340121 999 748 136,340121 999 748 136,340121

Поточна ринкова капіталізація It Coin — $ 346,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IT — 999,75M, зі загальною пропозицією 999748136.340121. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 346,48K.