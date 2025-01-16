Ціна iSTEP (ISTEP)
Поточна ціна iSTEP (ISTEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISTEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iSTEP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни iSTEP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iSTEP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iSTEP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iSTEP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iSTEP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.24%
|60 днів
|$ 0
|+0.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iSTEP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iStep is a lifestyle app on BSC ecosystem with a combination of GameFi and SocialFi elements. We aim to build a large community who passionate about leading a healthy lifestyle. With iStep, our community not only improves physical health from countless outdoor activities but also gain stable and attractive passive income. Our ultimate mission is replacs sedentary grinding with fitness, keeping iStep community pursuing a healthy lifestyle at the same time where the domination of technology makes people more lazy. With iStep, users are monetized while working out in a stable way. iStep provides a state-of-the-art definition of Compound Interest.
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