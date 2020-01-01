Токеноміка ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Дізнайтеся ключову інформацію про ISTARAI by Virtuals (ISTAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ISTARAI by Virtuals (ISTAR) ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/10895 Купити ISTAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ISTARAI by Virtuals (ISTAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ISTARAI by Virtuals (ISTAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,36K $ 42,36K $ 42,36K Загальна пропозиція: $ 995,92M $ 995,92M $ 995,92M Циркуляційна пропозиція: $ 995,92M $ 995,92M $ 995,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,36K $ 42,36K $ 42,36K Історичний максимум: $ 0,00071007 $ 0,00071007 $ 0,00071007 Історичний мінімум: $ 0,0000282 $ 0,0000282 $ 0,0000282 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Токеноміка ISTARAI by Virtuals (ISTAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ISTARAI by Virtuals (ISTAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ISTAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ISTAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ISTAR, досліджуйте ціну токена ISTAR в реальному часі!

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