Сьогоднішня ціна ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Поточна ціна ISTARAI by Virtuals (ISTAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ISTARAI by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.01K USD

- зміна ціни ISTARAI by Virtuals протягом дня — -11.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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