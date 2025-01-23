Ціна ISTARAI by Virtuals (ISTAR)
Поточна ціна ISTARAI by Virtuals (ISTAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ISTARAI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.01K USD
- зміна ціни ISTARAI by Virtuals протягом дня — -11.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ISTARAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ISTARAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ISTARAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ISTARAI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ISTARAI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.91%
-11.14%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.
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