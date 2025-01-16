Ціна ISSP (ISSP)
Поточна ціна ISSP (ISSP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ISSP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.37K USD
- зміна ціни ISSP протягом дня — -1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ISSP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ISSP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ISSP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ISSP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.59%
|30 днів
|$ 0
|-50.35%
|60 днів
|$ 0
|-62.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ISSP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.02%
-1.59%
-36.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ISSP is a cross-chain inscription protocol system that integrates Inscription Launchpad, Marketplace, and Swap , enabling cross-chain interoperability and trading of inscriptions across multiple blockchains. ISSP leverages the built-in indexer of Sui nodes to index inscription data , ensuring the highest performance and the most stable inscription experience . Additionally, significant technological exploration has been conducted to enhance the liquidity of inscriptions. We've expanded traditional inscription protocols, allowing for quick inscription top-ups into exchanges without the need for additional technical development by the exchanges .
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