Сьогоднішня ціна isometric

Поточна ціна isometric (ISO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16.72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISO до USD становить $ 0 за ISO.

isometric наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 161,574, з циркуляційною пропозицією у 999.93M ISO. Протягом останніх 24 годин ISO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ISO змінився на +0.23% за останню годину та на +38.20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.38K.

Ринкова інформація щодо isometric (ISO)

Ринкова капіталізація $ 161.57K$ 161.57K $ 161.57K Обсяг (за 24 год) $ 4.38K$ 4.38K $ 4.38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 161.57K$ 161.57K $ 161.57K Циркуляційне постачання 999.93M 999.93M 999.93M Загальна пропозиція 999,927,541.610783 999,927,541.610783 999,927,541.610783

Поточна ринкова капіталізація isometric — $ 161.57K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.38K. Циркуляційна пропозиція ISO — 999.93M, зі загальною пропозицією 999927541.610783. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 161.57K.