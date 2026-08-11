Сьогоднішня ціна ISO Chain

Поточна ціна ISO Chain (ISO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISO до USD становить $ 0 за ISO.

ISO Chain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 095,67, з циркуляційною пропозицією у 998,43M ISO. Протягом останніх 24 годин ISO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ISO змінився на -- за останню годину та на -0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ISO Chain (ISO)

Ринкова капіталізація $ 15,10K$ 15,10K $ 15,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,10K$ 15,10K $ 15,10K Циркуляційне постачання 998,43M 998,43M 998,43M Загальна пропозиція 998 425 364,409092 998 425 364,409092 998 425 364,409092

Поточна ринкова капіталізація ISO Chain — $ 15,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ISO — 998,43M, зі загальною пропозицією 998425364.409092. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,10K.