Сьогоднішня ціна Islands

Поточна ціна Islands (ISLANDS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISLANDS до USD становить $ 0 за ISLANDS.

Islands наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12.394,66, з циркуляційною пропозицією у 878,08M ISLANDS. Протягом останніх 24 годин ISLANDS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00132993, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ISLANDS змінився на +%0,23 за останню годину та на -%53,02 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Islands (ISLANDS)

Ринкова капіталізація $ 12,39K$ 12,39K $ 12,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,39K$ 12,39K $ 12,39K Циркуляційне постачання 878,08M 878,08M 878,08M Загальна пропозиція 878.082.108,903154 878.082.108,903154 878.082.108,903154

Поточна ринкова капіталізація Islands — $ 12,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ISLANDS — 878,08M, зі загальною пропозицією 878082108.903154. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,39K.