Сьогоднішня ціна Islander (ISA)

Поточна ціна Islander (ISA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.32K USD. Ціна ISA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Islander:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.16 USD

- зміна ціни Islander протягом дня — -8.60%

- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD

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