Ціна Islander (ISA)
Поточна ціна Islander (ISA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.32K USD. Ціна ISA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Islander:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.16 USD
- зміна ціни Islander протягом дня — -8.60%
- циркуляційна пропозиція – 2.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Islander до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Islander до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Islander до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Islander до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.60%
|30 днів
|$ 0
|-29.39%
|60 днів
|$ 0
|-4.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Islander: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-8.60%
+7.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform
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