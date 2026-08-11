Сьогоднішня ціна ISLAND Token

Поточна ціна ISLAND Token (ISLAND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISLAND до USD становить $ 0 за ISLAND.

ISLAND Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 446 736, з циркуляційною пропозицією у 136,54M ISLAND. Протягом останніх 24 годин ISLAND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,218554, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ISLAND змінився на +0,88% за останню годину та на -79,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 78,84K.

Ринкова інформація щодо ISLAND Token (ISLAND)

Ринкова капіталізація $ 446,74K$ 446,74K $ 446,74K Обсяг (за 24 год) $ 78,84K$ 78,84K $ 78,84K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 449,57K$ 449,57K $ 449,57K Циркуляційне постачання 136,54M 136,54M 136,54M Загальна пропозиція 927 260 377,464687 927 260 377,464687 927 260 377,464687

Поточна ринкова капіталізація ISLAND Token — $ 446,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 78,84K. Циркуляційна пропозиція ISLAND — 136,54M, зі загальною пропозицією 927260377.464687. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 449,57K.