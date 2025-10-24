Актуальна ціна Islamic Coin сьогодні становить 0,01747476 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ISLM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ISLM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Islamic Coin сьогодні становить 0,01747476 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ISLM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ISLM на MEXC вже зараз.

Докладніше про ISLM

Інформація про ціну ISLM

Whitepaper ISLM

Офіційний вебсайт ISLM

Токеноміка ISLM

Прогноз ціни ISLM

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Islamic Coin

Ціна Islamic Coin (ISLM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ISLM до USD:

$0,01747105
$0,01747105$0,01747105
-2,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Islamic Coin (ISLM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:21:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Islamic Coin (ISLM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01745851
$ 0,01745851$ 0,01745851
Мін. за 24 год
$ 0,01801125
$ 0,01801125$ 0,01801125
Макс. за 24 год

$ 0,01745851
$ 0,01745851$ 0,01745851

$ 0,01801125
$ 0,01801125$ 0,01801125

$ 0,303274
$ 0,303274$ 0,303274

$ 0,01742755
$ 0,01742755$ 0,01742755

-0,01%

-2,68%

-7,27%

-7,27%

Актуальна ціна Islamic Coin (ISLM) становить $0,01747476. За останні 24 години ISLM торгувався між мінімумом у $ 0,01745851 і максимумом у $ 0,01801125, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ISLM становить $ 0,303274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01742755.

Що стосується короткострокових результатів, то ISLM змінився на -0,01% за останню годину, -2,68% за 24 години та на -7,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Islamic Coin (ISLM)

$ 38,25M
$ 38,25M$ 38,25M

--
----

$ 353,69M
$ 353,69M$ 353,69M

2,19B
2,19B 2,19B

20 240 241 415,38813
20 240 241 415,38813 20 240 241 415,38813

Поточна ринкова капіталізація Islamic Coin — $ 38,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ISLM — 2,19B, зі загальною пропозицією 20240241415.38813. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 353,69M.

Історія ціни Islamic Coin (ISLM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Islamic Coin до USD становила $ -0,00048213381211313.
За останні 30 днів зміна ціни Islamic Coin до USD становила $ -0,0026385349.
За останні 60 днів зміна ціни Islamic Coin до USD становила $ -0,0021594155.
За останні 90 днів зміна ціни Islamic Coin до USD становила $ -0,01106046662875697.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00048213381211313-2,68%
30 днів$ -0,0026385349-15,09%
60 днів$ -0,0021594155-12,35%
90 днів$ -0,01106046662875697-38,76%

Що таке Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Islamic Coin (ISLM)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Islamic Coin (USD)

Скільки коштуватиме Islamic Coin (ISLM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Islamic Coin (ISLM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Islamic Coin.

Перегляньте прогноз ціни Islamic Coin вже зараз!

ISLM до місцевих валют

Токеноміка Islamic Coin (ISLM)

Розуміння токеноміки Islamic Coin (ISLM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ISLM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Islamic Coin (ISLM)

Скільки сьогодні коштує Islamic Coin (ISLM)?
Актуальна ціна ISLM у USD становить 0,01747476 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ISLM до USD?
Поточна ціна ISLM до USD — $ 0,01747476. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Islamic Coin?
Ринкова капіталізація ISLM — $ 38,25M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ISLM?
Циркуляційна пропозиція ISLM — 2,19B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ISLM?
ISLM досяг історичної максимальної ціни у 0,303274 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ISLM?
Історична мінімальна ціна ISLM становила 0,01742755 USD.
Який обсяг торгівлі ISLM?
Актуальний обсяг торгівлі ISLM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ISLM цього року?
ISLM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ISLM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:21:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Islamic Coin (ISLM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.