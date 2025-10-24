Інформація щодо ціни Islamic Coin (ISLM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01745851 $ 0,01745851 $ 0,01745851 Мін. за 24 год $ 0,01801125 $ 0,01801125 $ 0,01801125 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01745851$ 0,01745851 $ 0,01745851 Макс. за 24 год $ 0,01801125$ 0,01801125 $ 0,01801125 Рекордний максимум $ 0,303274$ 0,303274 $ 0,303274 Найнижча ціна $ 0,01742755$ 0,01742755 $ 0,01742755 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) -2,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,27%

Актуальна ціна Islamic Coin (ISLM) становить $0,01747476. За останні 24 години ISLM торгувався між мінімумом у $ 0,01745851 і максимумом у $ 0,01801125, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ISLM становить $ 0,303274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01742755.

Що стосується короткострокових результатів, то ISLM змінився на -0,01% за останню годину, -2,68% за 24 години та на -7,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Islamic Coin (ISLM)

Ринкова капіталізація $ 38,25M$ 38,25M $ 38,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 353,69M$ 353,69M $ 353,69M Циркуляційне постачання 2,19B 2,19B 2,19B Загальна пропозиція 20 240 241 415,38813 20 240 241 415,38813 20 240 241 415,38813

Поточна ринкова капіталізація Islamic Coin — $ 38,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ISLM — 2,19B, зі загальною пропозицією 20240241415.38813. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 353,69M.