Сьогоднішня ціна ISKRA Token

Поточна ціна ISKRA Token (ISK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISK до USD становить $ 0 за ISK.

ISKRA Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 387,733, з циркуляційною пропозицією у 619.57M ISK. Протягом останніх 24 годин ISK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.619073, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ISK змінився на -- за останню годину та на -8.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 60.86.

Ринкова інформація щодо ISKRA Token (ISK)

Ринкова капіталізація $ 387.73K$ 387.73K $ 387.73K Обсяг (за 24 год) $ 60.86$ 60.86 $ 60.86 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 623.84K$ 623.84K $ 623.84K Циркуляційне постачання 619.57M 619.57M 619.57M Загальна пропозиція 996,852,899.71 996,852,899.71 996,852,899.71

Поточна ринкова капіталізація ISKRA Token — $ 387.73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60.86. Циркуляційна пропозиція ISK — 619.57M, зі загальною пропозицією 996852899.71. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 623.84K.