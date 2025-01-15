Сьогоднішня ціна Isiklar Coin (ISIKC)

Поточна ціна Isiklar Coin (ISIKC) сьогодні становить 0.2498 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISIKC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Isiklar Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82M USD

- зміна ціни Isiklar Coin протягом дня — -0.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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