Ціна iShook (SHK)
Поточна ціна iShook (SHK) сьогодні становить 0.00401332 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iShook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD
- зміна ціни iShook протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iShook до USD становила $ +0.00010664.
За останні 30 днів зміна ціни iShook до USD становила $ -0.0019981613.
За останні 60 днів зміна ціни iShook до USD становила $ -0.0029407847.
За останні 90 днів зміна ціни iShook до USD становила $ -0.001987766939626287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010664
|+2.73%
|30 днів
|$ -0.0019981613
|-49.78%
|60 днів
|$ -0.0029407847
|-73.27%
|90 днів
|$ -0.001987766939626287
|-33.12%
Останній аналіз цін iShook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.73%
-33.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iiShook is seeking to enhance its singular network to facilitate and host digital content and increase content creators visibility. Rather than have content creators lost under a multitude of distribution networks and social media channels, iShook will provide a singular social network gateway between authors and their audiences.
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