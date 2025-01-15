Сьогоднішня ціна iShook (SHK)

Поточна ціна iShook (SHK) сьогодні становить 0.00401332 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iShook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD

- зміна ціни iShook протягом дня — +2.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SHK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHK.