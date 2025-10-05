Інформація щодо ціни Ishi Go (ISHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00005343 $ 0,00005343 $ 0,00005343 Мін. за 24 год $ 0,00005614 $ 0,00005614 $ 0,00005614 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00005343$ 0,00005343 $ 0,00005343 Макс. за 24 год $ 0,00005614$ 0,00005614 $ 0,00005614 Рекордний максимум $ 0,00194537$ 0,00194537 $ 0,00194537 Найнижча ціна $ 0,00000845$ 0,00000845 $ 0,00000845 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) -3,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +67,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +67,04%

Актуальна ціна Ishi Go (ISHI) становить $0,0000541. За останні 24 години ISHI торгувався між мінімумом у $ 0,00005343 і максимумом у $ 0,00005614, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ISHI становить $ 0,00194537, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000845.

Що стосується короткострокових результатів, то ISHI змінився на -0,10% за останню годину, -3,10% за 24 години та на +67,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ishi Go (ISHI)

Ринкова капіталізація $ 54,23K$ 54,23K $ 54,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,23K$ 54,23K $ 54,23K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ishi Go — $ 54,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ISHI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,23K.