Сьогоднішня ціна Ishi (ISHI)

Поточна ціна Ishi (ISHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 318.05K USD. Ціна ISHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ishi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD

- зміна ціни Ishi протягом дня — +11.84%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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