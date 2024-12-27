Ціна Ishi (ISHI)
Поточна ціна Ishi (ISHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 318.05K USD. Ціна ISHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ishi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD
- зміна ціни Ishi протягом дня — +11.84%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ishi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ishi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ishi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ishi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.84%
|30 днів
|$ 0
|+19.94%
|60 днів
|$ 0
|-52.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ishi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+11.84%
+0.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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