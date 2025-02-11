Сьогоднішня ціна iShares Silver Trust Defichain (DSLV)

Поточна ціна iShares Silver Trust Defichain (DSLV) сьогодні становить 2.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSLV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iShares Silver Trust Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.65 USD

- зміна ціни iShares Silver Trust Defichain протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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