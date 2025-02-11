Ціна iShares Silver Trust Defichain (DSLV)
Поточна ціна iShares Silver Trust Defichain (DSLV) сьогодні становить 2.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSLV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iShares Silver Trust Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.65 USD
- зміна ціни iShares Silver Trust Defichain протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін DSLV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DSLV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iShares Silver Trust Defichain до USD становила $ -0.001164252515139.
За останні 30 днів зміна ціни iShares Silver Trust Defichain до USD становила $ +4.1424009480.
За останні 60 днів зміна ціни iShares Silver Trust Defichain до USD становила $ -0.7190586900.
За останні 90 днів зміна ціни iShares Silver Trust Defichain до USD становила $ +1.1589823171686214.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001164252515139
|-0.04%
|30 днів
|$ +4.1424009480
|+174.05%
|60 днів
|$ -0.7190586900
|-30.21%
|90 днів
|$ +1.1589823171686214
|+94.92%
Останній аналіз цін iShares Silver Trust Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.04%
+99.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DSLV до AUD
A$3.7842
|1 DSLV до GBP
￡1.904
|1 DSLV до EUR
€2.2848
|1 DSLV до USD
$2.38
|1 DSLV до MYR
RM10.6148
|1 DSLV до TRY
₺85.799
|1 DSLV до JPY
¥362.6168
|1 DSLV до RUB
₽228.6942
|1 DSLV до INR
₹206.465
|1 DSLV до IDR
Rp39,016.3872
|1 DSLV до PHP
₱138.4208
|1 DSLV до EGP
￡E.120.1186
|1 DSLV до BRL
R$13.804
|1 DSLV до CAD
C$3.4034
|1 DSLV до BDT
৳289.0748
|1 DSLV до NGN
₦3,568.215
|1 DSLV до UAH
₴99.2222
|1 DSLV до VES
Bs142.8
|1 DSLV до PKR
Rs664.0438
|1 DSLV до KZT
₸1,204.4466
|1 DSLV до THB
฿81.1818
|1 DSLV до TWD
NT$78.1592
|1 DSLV до CHF
Fr2.1658
|1 DSLV до HKD
HK$18.5402
|1 DSLV до MAD
.د.م23.8714