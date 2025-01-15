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Ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

USD

Графік ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) в реальному часі

$5.4
$5.4$5.4
-2.40%(1D)

Сьогоднішня ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Поточна ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) сьогодні становить 5.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DURTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.54 USD
- зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain протягом дня — -2.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.134308079960624.
За останні 30 днів зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -3.5761737600.
За останні 60 днів зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -4.6076337000.
За останні 90 днів зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.134308079960624-2.42%
30 днів$ -3.5761737600-66.22%
60 днів$ -4.6076337000-85.32%
90 днів$ 0--

Аналіз цін iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Останній аналіз цін iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 5.39
$ 5.39$ 5.39

$ 5.54
$ 5.54$ 5.54

$ 151.23
$ 151.23$ 151.23

+0.02%

-2.42%

-35.87%

Ринкова інформація iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.54
$ 0.54$ 0.54

0.00
0.00 0.00

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Ресурс iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

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Попередження про ризик

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DURTH до місцевих валют

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$5.4
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