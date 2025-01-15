Ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)
Поточна ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) сьогодні становить 5.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DURTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.54 USD
- зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain протягом дня — -2.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.134308079960624.
За останні 30 днів зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -3.5761737600.
За останні 60 днів зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -4.6076337000.
За останні 90 днів зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.134308079960624
|-2.42%
|30 днів
|$ -3.5761737600
|-66.22%
|60 днів
|$ -4.6076337000
|-85.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-2.42%
-35.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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