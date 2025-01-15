Сьогоднішня ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH)

Поточна ціна iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain (DURTH) сьогодні становить 5.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DURTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.54 USD

- зміна ціни iShares MSCI World ETF Tokenized Stock Defichain протягом дня — -2.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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