Сьогоднішня ціна iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)

Поточна ціна iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) сьогодні становить 1.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.68 USD

- зміна ціни iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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