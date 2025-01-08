Ціна iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM)
Поточна ціна iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain (DEEM) сьогодні становить 1.88 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.68 USD
- зміна ціни iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain до USD становила $ -1.2103985200.
За останні 60 днів зміна ціни iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain до USD становила $ +0.1879293120.
За останні 90 днів зміна ціни iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain до USD становила $ -2.204210833343542.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -1.2103985200
|-64.38%
|60 днів
|$ +0.1879293120
|+10.00%
|90 днів
|$ -2.204210833343542
|-53.96%
Останній аналіз цін iShares MSCI Emerging Markets ETF Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-19.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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