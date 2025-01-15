Ціна Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E)
Поточна ціна Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) сьогодні становить 0.00029263 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ISET-84E55E до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Isengard NFT Marketplace:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 642.32 USD
- зміна ціни Isengard NFT Marketplace протягом дня — +6.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Isengard NFT Marketplace до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Isengard NFT Marketplace до USD становила $ -0.0000915481.
За останні 60 днів зміна ціни Isengard NFT Marketplace до USD становила $ -0.0000441765.
За останні 90 днів зміна ціни Isengard NFT Marketplace до USD становила $ -0.00006093644717896224.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.09%
|30 днів
|$ -0.0000915481
|-31.28%
|60 днів
|$ -0.0000441765
|-15.09%
|90 днів
|$ -0.00006093644717896224
|-17.23%
Останній аналіз цін Isengard NFT Marketplace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+6.09%
-7.19%
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