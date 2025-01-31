Ціна Isaac X (ISAACX)
Поточна ціна Isaac X (ISAACX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 513.29K USD. Ціна ISAACX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Isaac X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.24K USD
- зміна ціни Isaac X протягом дня — -33.05%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Isaac X до USD становила $ -0.000250932710383161.
За останні 30 днів зміна ціни Isaac X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Isaac X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Isaac X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000250932710383161
|-33.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Isaac X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-33.05%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents. Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles. Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.
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