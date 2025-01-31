Сьогоднішня ціна Isaac X (ISAACX)

Поточна ціна Isaac X (ISAACX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 513.29K USD. Ціна ISAACX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Isaac X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.24K USD

- зміна ціни Isaac X протягом дня — -33.05%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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