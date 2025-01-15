Ціна iRYDE (IRYDE)
Поточна ціна iRYDE (IRYDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IRYDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iRYDE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.96 USD
- зміна ціни iRYDE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iRYDE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iRYDE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iRYDE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iRYDE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-71.56%
|60 днів
|$ 0
|-63.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iRYDE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-46.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iRYDE a community, to empower investors with advanced, rideshare technologies to optimize their trading strategies and achieve maximum returns, for all Rideshare drivers and iRYDE holders by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating years of exploitation, iRYDE will create a healthier, wealthier future for all.
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