Яка зараз ціна IRVUS TOKEN?

Живуча ціна IRVUS TOKEN (IRVUS) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином IRVUS TOKEN позиціонується на ринку?

Наразі IRVUS TOKEN займає #8578 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴971211.66359256000000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу IRVUS?

Обсяг токенів у обігу IRVUS становить 928829647.2532263 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін IRVUS TOKEN за останню добу?

За останню добу IRVUS TOKEN торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки IRVUS TOKEN віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

IRVUS TOKEN досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують IRVUS?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для IRVUS TOKEN?

Поточне зміщення ціни на 2.02% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.