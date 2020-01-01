Токеноміка Ironclad USD (IUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Ironclad USD (IUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ironclad USD (IUSD) Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing. Офіційний вебсайт: https://www.ironclad.finance/ Whitepaper: https://docs.ironclad.finance/ Купити IUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ironclad USD (IUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ironclad USD (IUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,79K $ 27,79K $ 27,79K Загальна пропозиція: $ 373,71K $ 373,71K $ 373,71K Циркуляційна пропозиція: $ 373,71K $ 373,71K $ 373,71K FDV (повністю розведена вартість): $ 27,79K $ 27,79K $ 27,79K Історичний максимум: $ 1,057 $ 1,057 $ 1,057 Історичний мінімум: $ 0,072597 $ 0,072597 $ 0,072597 Поточна ціна: $ 0,074352 $ 0,074352 $ 0,074352 Дізнайтеся більше про ціну Ironclad USD (IUSD)

Токеноміка Ironclad USD (IUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ironclad USD (IUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IUSD, досліджуйте ціну токена IUSD в реальному часі!

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