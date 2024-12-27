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Ціна Ironclad USD (IUSD)

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Графік ціни Ironclad USD (IUSD) в реальному часі

$0.998798
$0.998798$0.998798
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Ironclad USD (IUSD)

Поточна ціна Ironclad USD (IUSD) сьогодні становить 0.998798 USD з ринковою капіталізацією $ 477.09K USD. Ціна IUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ironclad USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.89K USD
- зміна ціни Ironclad USD протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 477.90K USD

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Цінові показники Ironclad USD (IUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ironclad USD до USD становила $ +0.00126889.
За останні 30 днів зміна ціни Ironclad USD до USD становила $ -0.0012975384.
За останні 60 днів зміна ціни Ironclad USD до USD становила $ -0.0016140575.
За останні 90 днів зміна ціни Ironclad USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00126889+0.13%
30 днів$ -0.0012975384-0.12%
60 днів$ -0.0016140575-0.16%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Ironclad USD (IUSD)

Останній аналіз цін Ironclad USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.994808
$ 0.994808$ 0.994808

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

-0.07%

+0.13%

-0.07%

Ринкова інформація Ironclad USD (IUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 477.09K
$ 477.09K$ 477.09K

$ 44.89K
$ 44.89K$ 44.89K

477.90K
477.90K 477.90K

Що таке Ironclad USD ( IUSD)

Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.

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Ресурс Ironclad USD (IUSD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

IUSD до місцевих валют

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1 IUSD до GBP
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1 IUSD до EUR
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1 IUSD до USD
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