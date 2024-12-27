Сьогоднішня ціна Ironclad USD (IUSD)

Поточна ціна Ironclad USD (IUSD) сьогодні становить 0.998798 USD з ринковою капіталізацією $ 477.09K USD. Ціна IUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ironclad USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.89K USD

- зміна ціни Ironclad USD протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 477.90K USD

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