Ціна Ironclad Token (ICL)
Поточна ціна Ironclad Token (ICL) сьогодні становить 0.088973 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ironclad Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.40 USD
- зміна ціни Ironclad Token протягом дня — +2.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ironclad Token до USD становила $ +0.00219457.
За останні 30 днів зміна ціни Ironclad Token до USD становила $ -0.0251144442.
За останні 60 днів зміна ціни Ironclad Token до USD становила $ -0.0197341402.
За останні 90 днів зміна ціни Ironclad Token до USD становила $ +0.039018034623887966.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00219457
|+2.53%
|30 днів
|$ -0.0251144442
|-28.22%
|60 днів
|$ -0.0197341402
|-22.17%
|90 днів
|$ +0.039018034623887966
|+78.11%
Останній аналіз цін Ironclad Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.04%
+2.53%
-7.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ironclad token allows users access to the built-in fees generated by the protocol.
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