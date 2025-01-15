Сьогоднішня ціна Ironclad Token (ICL)

Поточна ціна Ironclad Token (ICL) сьогодні становить 0.088973 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ironclad Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.40 USD

- зміна ціни Ironclad Token протягом дня — +2.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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