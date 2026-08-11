Сьогоднішня ціна IRONCLAD SECURITY

Поточна ціна IRONCLAD SECURITY (ICLAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ICLAD до USD становить $ 0 за ICLAD.

IRONCLAD SECURITY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 769, з циркуляційною пропозицією у 696,03M ICLAD. Протягом останніх 24 годин ICLAD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ICLAD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо IRONCLAD SECURITY (ICLAD)

Ринкова капіталізація $ 58,77K$ 58,77K $ 58,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,96K$ 82,96K $ 82,96K Циркуляційне постачання 696,03M 696,03M 696,03M Загальна пропозиція 982 529 427,8382033 982 529 427,8382033 982 529 427,8382033

Поточна ринкова капіталізація IRONCLAD SECURITY — $ 58,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ICLAD — 696,03M, зі загальною пропозицією 982529427.8382033. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,96K.