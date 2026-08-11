Сьогоднішня ціна IRON Titanium

Поточна ціна IRON Titanium (TITAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TITAN до USD становить $ 0 за TITAN.

IRON Titanium наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70,410, з циркуляційною пропозицією у 35.01T TITAN. Протягом останніх 24 годин TITAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 64.19, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TITAN змінився на -0.23% за останню годину та на +5.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо IRON Titanium (TITAN)

Ринкова капіталізація $ 70.41K$ 70.41K $ 70.41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70.41K$ 70.41K $ 70.41K Циркуляційне постачання 35.01T 35.01T 35.01T Загальна пропозиція 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63 35,005,725,274,582.63

Поточна ринкова капіталізація IRON Titanium — $ 70.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TITAN — 35.01T, зі загальною пропозицією 35005725274582.63. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70.41K.