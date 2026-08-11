Сьогоднішня ціна Iron Claw

Поточна ціна Iron Claw (IRONCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IRONCLAW до USD становить $ 0 за IRONCLAW.

Iron Claw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,490, з циркуляційною пропозицією у 100.00B IRONCLAW. Протягом останніх 24 годин IRONCLAW торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IRONCLAW змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Iron Claw (IRONCLAW)

Ринкова капіталізація $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Iron Claw — $ 23.49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IRONCLAW — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.49K.