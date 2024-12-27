Ціна Iron Bank EUR (IBEUR)
Поточна ціна Iron Bank EUR (IBEUR) сьогодні становить 0.751721 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна IBEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iron Bank EUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD
- зміна ціни Iron Bank EUR протягом дня — +1.23%
- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iron Bank EUR до USD становила $ +0.00912631.
За останні 30 днів зміна ціни Iron Bank EUR до USD становила $ -0.1241044764.
За останні 60 днів зміна ціни Iron Bank EUR до USD становила $ -0.1642753190.
За останні 90 днів зміна ціни Iron Bank EUR до USD становила $ -0.2643443600385803.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00912631
|+1.23%
|30 днів
|$ -0.1241044764
|-16.50%
|60 днів
|$ -0.1642753190
|-21.85%
|90 днів
|$ -0.2643443600385803
|-26.01%
Останній аналіз цін Iron Bank EUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.23%
-1.30%
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