Сьогоднішня ціна Iron Bank EUR (IBEUR)

Поточна ціна Iron Bank EUR (IBEUR) сьогодні становить 0.751721 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна IBEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iron Bank EUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD

- зміна ціни Iron Bank EUR протягом дня — +1.23%

- циркуляційна пропозиція – 3.00M USD

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