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Ціна Iron Bank (IB)

USD

Графік ціни Iron Bank (IB) в реальному часі

$0.467703
$0.467703$0.467703
-8.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Iron Bank (IB)

Поточна ціна Iron Bank (IB) сьогодні становить 0.467703 USD з ринковою капіталізацією $ 88.79K USD. Ціна IB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iron Bank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.33 USD
- зміна ціни Iron Bank протягом дня — -8.01%
- циркуляційна пропозиція – 189.84K USD

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Цінові показники Iron Bank (IB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iron Bank до USD становила $ -0.0407580143171888.
За останні 30 днів зміна ціни Iron Bank до USD становила $ -0.3814157719.
За останні 60 днів зміна ціни Iron Bank до USD становила $ +0.0807582302.
За останні 90 днів зміна ціни Iron Bank до USD становила $ +0.0604433058538165.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0407580143171888-8.01%
30 днів$ -0.3814157719-81.55%
60 днів$ +0.0807582302+17.27%
90 днів$ +0.0604433058538165+14.84%

Аналіз цін Iron Bank (IB)

Останній аналіз цін Iron Bank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.465797
$ 0.465797$ 0.465797

$ 0.512215
$ 0.512215$ 0.512215

$ 253.73
$ 253.73$ 253.73

-0.42%

-8.01%

-16.53%

Ринкова інформація Iron Bank (IB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 88.79K
$ 88.79K$ 88.79K

$ 23.33
$ 23.33$ 23.33

189.84K
189.84K 189.84K

Що таке Iron Bank ( IB)

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

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Ресурс Iron Bank (IB)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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