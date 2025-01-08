Ціна Iron Bank (IB)
Поточна ціна Iron Bank (IB) сьогодні становить 0.467703 USD з ринковою капіталізацією $ 88.79K USD. Ціна IB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iron Bank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.33 USD
- зміна ціни Iron Bank протягом дня — -8.01%
- циркуляційна пропозиція – 189.84K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iron Bank до USD становила $ -0.0407580143171888.
За останні 30 днів зміна ціни Iron Bank до USD становила $ -0.3814157719.
За останні 60 днів зміна ціни Iron Bank до USD становила $ +0.0807582302.
За останні 90 днів зміна ціни Iron Bank до USD становила $ +0.0604433058538165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0407580143171888
|-8.01%
|30 днів
|$ -0.3814157719
|-81.55%
|60 днів
|$ +0.0807582302
|+17.27%
|90 днів
|$ +0.0604433058538165
|+14.84%
Останній аналіз цін Iron Bank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
-8.01%
-16.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.
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