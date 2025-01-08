Сьогоднішня ціна Iron Bank (IB)

Поточна ціна Iron Bank (IB) сьогодні становить 0.467703 USD з ринковою капіталізацією $ 88.79K USD. Ціна IB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iron Bank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.33 USD

- зміна ціни Iron Bank протягом дня — -8.01%

- циркуляційна пропозиція – 189.84K USD

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