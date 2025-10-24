Інформація щодо ціни IRL ANI (URI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,53% Зміна ціни (1 дн.) +23,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,53%

Актуальна ціна IRL ANI (URI) становить --. За останні 24 години URI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум URI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то URI змінився на -0,53% за останню годину, +23,83% за 24 години та на +1,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IRL ANI (URI)

Ринкова капіталізація $ 17,88K$ 17,88K $ 17,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,88K$ 17,88K $ 17,88K Циркуляційне постачання 999,65M 999,65M 999,65M Загальна пропозиція 999 652 634,3656226 999 652 634,3656226 999 652 634,3656226

Поточна ринкова капіталізація IRL ANI — $ 17,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція URI — 999,65M, зі загальною пропозицією 999652634.3656226. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,88K.