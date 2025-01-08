Сьогоднішня ціна Iris Ecosystem (IRISTOKEN)

Поточна ціна Iris Ecosystem (IRISTOKEN) сьогодні становить 0.00269733 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IRISTOKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iris Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.52K USD

- зміна ціни Iris Ecosystem протягом дня — -10.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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