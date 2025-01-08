Ціна Iridium (IRD)
Поточна ціна Iridium (IRD) сьогодні становить 0.00305832 USD з ринковою капіталізацією $ 73.80K USD. Ціна IRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iridium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17 USD
- зміна ціни Iridium протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 24.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iridium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Iridium до USD становила $ -0.0011866728.
За останні 60 днів зміна ціни Iridium до USD становила $ +0.0031872789.
За останні 90 днів зміна ціни Iridium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.45%
|30 днів
|$ -0.0011866728
|-38.80%
|60 днів
|$ +0.0031872789
|+104.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Iridium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.45%
+64.83%
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