Сьогоднішня ціна Iridium (IRD)

Поточна ціна Iridium (IRD) сьогодні становить 0.00305832 USD з ринковою капіталізацією $ 73.80K USD. Ціна IRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iridium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17 USD

- зміна ціни Iridium протягом дня — -0.45%

- циркуляційна пропозиція – 24.13M USD

Отримуйте оновлення цін IRD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IRD.