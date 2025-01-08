Сьогоднішня ціна iridescent rabbit shark (IRS)

Поточна ціна iridescent rabbit shark (IRS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.13K USD. Ціна IRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iridescent rabbit shark:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 892.14 USD

- зміна ціни iridescent rabbit shark протягом дня — -15.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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