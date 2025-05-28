Ціна Irena Coin Apps (IRENA)
Поточна ціна Irena Coin Apps (IRENA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна IRENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Irena Coin Apps:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Irena Coin Apps протягом дня — +2,38%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Irena Coin Apps до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Irena Coin Apps до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Irena Coin Apps до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Irena Coin Apps до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,38%
|30 днів
|$ 0
|+10,23%
|60 днів
|$ 0
|-42,08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Irena Coin Apps: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2,38%
+1,40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"The future is now in renewable green energy and environmentally friendly electric cars and solar panels. As Irena Green Energy Coin, we have improved ourselves in this regard with our team. Pilot studies of our IGE software, which has been developed for the last 1 year and can be downloaded to electric cars, will be completed in May. You will earn by mining our coins for every distance you cover on every journey you will make with your electric vehicle. Our IR-APOLLON mining device, which we will jointly launch with the MinFect Mining Device manufacturer in July 2022, will be able to connect to solar panels. You will be able to mine our coin at zero cost with electricity generated from solar energy. You will be able to exchange these issued IGE coins with IRENA Coins on the IRENASWAP platform. You can then sell these IRENA coins or buy items from our online blockchain-based shopping website irenacoin.store. First of all, to prevent IRENA Coin sales pressure in the market, IRENA finance will open in the coming days and we will give USDT, not IRENA coin, as a stake reward. Then you will be able to buy products from our blockchain-based online shopping site by connecting with your metamask wallet with web3 support. In June, our IR-APOLLON mining device will go on sale. IRENA coin is no ordinary project. 2 americans and ! Developed by turk software. One of our software developers has worked on eBAY for many years>With their experience here, our price will increase regularly and rapidly with many innovations such as the blockchain online shopping site. We have a 2-year Cin-Burn calendar. 500,000,000 irena coins will be burned at the end of each month. After these actions, the price will continue to increase rapidly. "
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