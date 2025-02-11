Сьогоднішня ціна IQ50 (IQ50)

Поточна ціна IQ50 (IQ50) сьогодні становить 0.0000025 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна IQ50 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IQ50:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.06K USD

- зміна ціни IQ50 протягом дня — +1.31%

- циркуляційна пропозиція – 504.75B USD

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