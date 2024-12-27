Ціна IQ Protocol (IQT)
Поточна ціна IQ Protocol (IQT) сьогодні становить 0.00191092 USD з ринковою капіталізацією $ 262.11K USD. Ціна IQT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IQ Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.02K USD
- зміна ціни IQ Protocol протягом дня — +0.42%
- циркуляційна пропозиція – 137.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IQ Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IQ Protocol до USD становила $ +0.0001288913.
За останні 60 днів зміна ціни IQ Protocol до USD становила $ -0.0004611370.
За останні 90 днів зміна ціни IQ Protocol до USD становила $ -0.001540800028530982.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.42%
|30 днів
|$ +0.0001288913
|+6.74%
|60 днів
|$ -0.0004611370
|-24.13%
|90 днів
|$ -0.001540800028530982
|-44.63%
Останній аналіз цін IQ Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+0.42%
-7.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IQ Protocol is an ecosystem and asset marketplace on a mission to revolutionize the blockchain gaming experience. Lend. Rent. Learn. Earn. Share experiences. Build a global community. Accelerate adoption. Boost your asset economy. Have fun.
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