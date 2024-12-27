Ціна IPVERSE (IPV)
Поточна ціна IPVERSE (IPV) сьогодні становить 0.00180143 USD з ринковою капіталізацією $ 270.22K USD. Ціна IPV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IPVERSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.78 USD
- зміна ціни IPVERSE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 150.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IPVERSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IPVERSE до USD становила $ -0.0012786847.
За останні 60 днів зміна ціни IPVERSE до USD становила $ -0.0013524120.
За останні 90 днів зміна ціни IPVERSE до USD становила $ -0.027386123762785118.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012786847
|-70.98%
|60 днів
|$ -0.0013524120
|-75.07%
|90 днів
|$ -0.027386123762785118
|-93.82%
Останній аналіз цін IPVERSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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