Сьогоднішня ціна IPVERSE (IPV)

Поточна ціна IPVERSE (IPV) сьогодні становить 0.00180143 USD з ринковою капіталізацією $ 270.22K USD. Ціна IPV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IPVERSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.78 USD

- зміна ціни IPVERSE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 150.00M USD

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