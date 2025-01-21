Сьогоднішня ціна ioWBTC (IOWBTC)

Поточна ціна ioWBTC (IOWBTC) сьогодні становить 101,770 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ioWBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.17K USD

- зміна ціни ioWBTC протягом дня — +1.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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