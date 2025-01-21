Ціна ioWBTC (IOWBTC)
Поточна ціна ioWBTC (IOWBTC) сьогодні становить 101,770 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IOWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ioWBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.17K USD
- зміна ціни ioWBTC протягом дня — +1.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ioWBTC до USD становила $ +1,817.21.
За останні 30 днів зміна ціни ioWBTC до USD становила $ +6,566.2716390000.
За останні 60 днів зміна ціни ioWBTC до USD становила $ +3,184.9023270000.
За останні 90 днів зміна ціни ioWBTC до USD становила $ +35,139.53821714503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,817.21
|+1.82%
|30 днів
|$ +6,566.2716390000
|+6.45%
|60 днів
|$ +3,184.9023270000
|+3.13%
|90 днів
|$ +35,139.53821714503
|+52.74%
Останній аналіз цін ioWBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
+1.82%
+6.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ioWBTC is a wrapped token that can be bridged to IoTeX from any networks via iotube.
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