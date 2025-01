Що таке IoTeXPad ( TEX)

Iotexpad is the first launchpad native to the Iotex ecosystem. Built, launched, and powered by Iotex. A fast, secure, and scalable layer-2 solution on Ethereum. $TEX will ensue to be an integral part of the Iotex ecosystem designated to entail a vast number of services to emerging projects developing on the XRC-20 network. Iotexpad is a top tier incubator for the iotex ecosystem.

Ресурс IoTeXPad (TEX) Офіційний вебсайт