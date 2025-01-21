Ціна IoTeXPad (TEX)
Поточна ціна IoTeXPad (TEX) сьогодні становить 0.00171158 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IoTeXPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.67 USD
- зміна ціни IoTeXPad протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IoTeXPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IoTeXPad до USD становила $ -0.0001088736.
За останні 60 днів зміна ціни IoTeXPad до USD становила $ -0.0000877859.
За останні 90 днів зміна ціни IoTeXPad до USD становила $ +0.0000333410629721587.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.13%
|30 днів
|$ -0.0001088736
|-6.36%
|60 днів
|$ -0.0000877859
|-5.12%
|90 днів
|$ +0.0000333410629721587
|+1.99%
Останній аналіз цін IoTeXPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.13%
-0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Iotexpad is the first launchpad native to the Iotex ecosystem. Built, launched, and powered by Iotex. A fast, secure, and scalable layer-2 solution on Ethereum. $TEX will ensue to be an integral part of the Iotex ecosystem designated to entail a vast number of services to emerging projects developing on the XRC-20 network. Iotexpad is a top tier incubator for the iotex ecosystem.
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