Сьогоднішня ціна IoTeXPad (TEX)

Поточна ціна IoTeXPad (TEX) сьогодні становить 0.00171158 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IoTeXPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.67 USD

- зміна ціни IoTeXPad протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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