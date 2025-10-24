Інформація щодо ціни IoTAI (IOTAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01062281 $ 0,01062281 $ 0,01062281 Мін. за 24 год $ 0,01118192 $ 0,01118192 $ 0,01118192 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01062281$ 0,01062281 $ 0,01062281 Макс. за 24 год $ 0,01118192$ 0,01118192 $ 0,01118192 Рекордний максимум $ 0,04887246$ 0,04887246 $ 0,04887246 Найнижча ціна $ 0,00293688$ 0,00293688 $ 0,00293688 Зміна ціни (за 1 год) -2,30% Зміна ціни (1 дн.) -2,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,77%

Актуальна ціна IoTAI (IOTAI) становить $0,01090162. За останні 24 години IOTAI торгувався між мінімумом у $ 0,01062281 і максимумом у $ 0,01118192, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IOTAI становить $ 0,04887246, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00293688.

Що стосується короткострокових результатів, то IOTAI змінився на -2,30% за останню годину, -2,26% за 24 години та на -11,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо IoTAI (IOTAI)

Ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація IoTAI — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IOTAI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.