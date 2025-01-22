Сьогоднішня ціна Iota Velocimeter (IVM)

Поточна ціна Iota Velocimeter (IVM) сьогодні становить 1.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iota Velocimeter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 527.92 USD

- зміна ціни Iota Velocimeter протягом дня — +3.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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