Ціна Iota Velocimeter (IVM)
Поточна ціна Iota Velocimeter (IVM) сьогодні становить 1.61 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iota Velocimeter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 527.92 USD
- зміна ціни Iota Velocimeter протягом дня — +3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iota Velocimeter до USD становила $ +0.055476.
За останні 30 днів зміна ціни Iota Velocimeter до USD становила $ -0.3371745720.
За останні 60 днів зміна ціни Iota Velocimeter до USD становила $ -0.0848378230.
За останні 90 днів зміна ціни Iota Velocimeter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.055476
|+3.57%
|30 днів
|$ -0.3371745720
|-20.94%
|60 днів
|$ -0.0848378230
|-5.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Iota Velocimeter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
+3.57%
-18.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a solidly-like DEX on iota. IVM is the reward token of Velocimeter on IOTA. Velocimeter rewards liquidity providers with oIVM, uses veLP as its solidly-veNFT and lets veLP holders direct emissions by voting. Leveraging the ve33 model, voters and LPs earn rewards through protocol emissions, incentives, trading fees, exercise redemption fees - creating a self-sustaining liquidity flywheel...
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