Ціна iota (SN9)
Поточна ціна iota (SN9) сьогодні становить 14,61 USD з ринковою капіталізацією $ 18,45M USD. Ціна SN9 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iota:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни iota протягом дня — -2,71%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iota до USD становила $ -0,40758146680236.
За останні 30 днів зміна ціни iota до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iota до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iota до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,40758146680236
|-2,71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iota: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,38%
-2,71%
-26,40%
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