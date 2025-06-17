Сьогоднішня ціна iota (SN9)

Поточна ціна iota (SN9) сьогодні становить 14,61 USD з ринковою капіталізацією $ 18,45M USD. Ціна SN9 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iota:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни iota протягом дня — -2,71%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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